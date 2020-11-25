На Сумщине за неделю работники управления Госпродпотребслужбы проверили 591 объект, на 121 выявлены нарушения Меры контроля противоэпидемических требований в условиях карантина проходили с 30 ноября по 6 декабря.

По результатам проверки было вынесено 95 предписаний и предложений, составлено 50 протоколов.

Всего за неделю работниками Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области было проверено 591 объект, из которых на 121 были выявлены нарушения.

Больше всего нарушений было выявлено на агропродовольственных рынках. Из 141 проверенного объекта на 35 были выявлены нарушения, по которым было составлено 18 протоколов.

Было также проверено 183 объектов продовольственной торговли, на 33 (18%) выявлены нарушения, по 15 из них были составлены протоколы и вынесено 26 предписаний и предложений.

Из 15 заведений общественного питания в области, в 2 были выявлены нарушения, по которым направлены предписания и предложения.

Что касается сферы обслуживания, то из 20 проверенных парикмахерских, в 11 выявлены нарушения, составлено 3 протокола и предоставлено 11 предложений.

В перечень проверенных объектов также вошли 17 учебных заведений - в 1 были выявлены нарушения, по которым было вынесено 1 предписание и составлен протокол.

Осуществлено 183 проверок на объектах продовольственной торговли, 33 с нарушениями, составлено 15 протоколов, вынесено 26 предписаний и предложений.

Из 41 объекта сферы услуг (аптеки, почты) - в 5 выявлены нарушения, составлено 2 протокола, вынесено 4 предписания и предложений.