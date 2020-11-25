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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:35118

Житель Сумщины купил виртуальный трактор за реальные деньги

Полиция Сумщины разыскивает мошенника, который под предлогом продажи трактора выманил у мужчины 26 000 гривен.

Найдя в Интернете информацию о продаже трактора частным лицом, 47-летний житель одного из сел Белопольского района решил его приобрести. Тем более, что и характеристики техники были такие как надо, и цена вполне приятная - всего 26 000 гривен. Связавшись с продавцом по телефону, он договорился о покупке техники. Не насторожило его и то, что голос «продавца» был совсем юным, как у подростка. Перечислив необходимую сумму денег на указанный банковский счет, человек он ждать товар, а когда снова попытался связаться с продавцом, - не смог этого сделать. Номер не отвечал. Поняв, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился за помощью в полицию. В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начали розыск злоумышленника.

Чтобы не попасть на «крючок» таких мошенников, полиция дает следующие советы:

- самый первый признак мошеннического объявления - слишком низкая цена на выставленный товар. Часто это значит, что продавец или вообще его не имеет и надеется на звонок простака, или же товар некачественный, неисправный или его происхождения незаконно, и злоумышленник пытается избавиться от него как можно быстрее, а потому и заявляет невысокую цену;

- если в разговоре продавец настаивает на полной предоплате - это повод насторожиться, - Вас явно хотят обмануть. Ведь нет никакой гарантии в том, что уже оплаченный товар вы получите. Вас по телефону будут долго «кормить» обещаниями прислать покупку в ближайшие дни, а затем мошенник и вовсе отключает телефон;

- еще один нюанс, который обязательно должны знать граждане при покупке товаров через Интернет, что даже фотография товара или квитанции о якобы уже отправленном товаре не может быть гарантией получения заказа. В последнее время участились случаи, когда мошенник-«продавец» направляет фотокопию квитанции об отправленной через логистическую компанию покупке, получает от покупателя предоплату, а потом посылку отзывает и забирает ее со склада. Таким образом покупатель остается и без денег, и без товара. Поэтому ни при каких обстоятельствах не перечисляйте авансом деньги за заказ - лучше заплатить немного дороже и заказать товар в проверенном Интернет-магазине, чем соблазниться на низкую цену и в конце остаться вообще без денег, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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