У Сумах пом’янули полеглого захисника України Едуарда Рощенка У Сумах пом’янули загиблого п’ять років тому захисника України Едуарда Рощенка.

Вклонитись пам’яті військовика з квітами прийшла до його могили заступник міського голови Альона ДМІТРЄВСКАЯ. Посадовиця схилила голову в жалобі за мужнім захисником України, котрий, не шкодуючи життя, захищав мир і спокій у державі.

Едуард Рощенко народився в Сумах 18 лютого 1963 року. Мав військову освіту. Проходив військову службу на різних посадах. Був звільнений у запас.

У 2014 році мобілізований до війська. Брав участь в антитерористичній операції на сході України. Влітку 2015 року отримав поранення та демобілізувався. За деякий час повернувся до лав Збройних Сил України. Служив у 54-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України (заступник начальника служби ракетно-артилерійського озброєння).

8 грудня 2015 року помер від зупинки серця в районі Артемівська (нині – Бахмут) Донецької області.