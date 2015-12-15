Сумчан запрошують на зимове бігове гран-прі Race Project пропонує сумчанам і не тільки нові онлайн-забіги – тепер Winter Grand Prix Online Run.

Пропонують три різні за своєю тематикою забіги з трьома різними медалями:

1 - забіг на 10км в будь-якому місці планети, в будь-який час

2 - нічний забіг на 5км в будь-якому місці планети в період 17:00-06:00

3 - часовий забіг (трек має бути тривалістю не менше 1 години)

Можна зареєструватися на всі 3 забіги, і отримати 3 медалі, при цьому заощадити 20% вартості, або на будь-який один чи кілька забігів.

Дата серії: 15.12-15.01.2021

Долати забіги можна в будь-якій послідовності

Реєстрація тут: https://vseprobegi.org/race/1534