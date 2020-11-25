На Сумщине задержали организатора группировки, которая планировала нападение на главу ОТГ Во время спецоперации Служба безопасности Украины предупредила в Сумской области разбойное нападение на руководителя одной из объединенных территориальных громад региона и двух предпринимателей.

По данным предварительного следствия, преступление пыталась совершить организованная группировка, которая терроризировала граждан региона. Сотрудники СБУ получили информацию, что несколько представителей криминальных кругов планируют завладеть деньгами трех жителей Конотопского района. Установлено, что объектами нападения были руководитель ОТГ, коммерсант и владелец местной агрофирмы.

В рамках контроля за совершением преступления правоохранители задокументировали противоправные действия злоумышленников и предупредили разбойное нападение на коммерсанта. Организатора группировки задержали с привлечением бойцов спецподразделения ЦСО «А» СБУ согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по месту жительства при распределении денег, полученных преступным путем.

В результате спецоперации сотрудники СБУ также предупредили нападение фигурантов на руководителя одной из местных объединенных территориальных громад и предпринимателя из агробизнеса.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и другие доказательства незаконной деятельности. Проверяется информация об их возможной причастности к совершению других подобных преступлений.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении всем участникам группы и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 187 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Спецоперация проводилась совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Сумской области под процессуальным руководством областной прокуратуры, сообщает СБУ.