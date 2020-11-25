На Сумщине госпредприятие загрязнило воздух на 4 млн грн Сообщено о подозрении главному инженеру государственного предприятия на Сумщине, служебная халатность которого нанесла ущерб на 3,9 млн грн.

Бурынским отделом Конотопской местной прокуратуры 7 декабря сообщено о подозрении главному инженеру филиала государственного предприятия, служебная халатность которого повлекла тяжелые последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый, игнорируя предусмотренный законом запрет осуществления хозяйственной деятельности без соответствующего разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, вовремя не подал в Департамент экологии и природных ресурсов Сумской областной государственной администрации необходимые документы, в результате чего в течение 9 месяцев производственный процесс осуществлялся без соответствующих разрешений и контроля. В результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух окружающей среде, согласно заключению судебной экономической экспертизы, нанесен ущерб на общую сумму почти 3,9 млн грн.

Досудебное следствие проведено Бурынским отделением полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.