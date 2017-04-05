В Шостке выбрали главу райсовета Сегодня, 8 декабря, состоялась первая сессия Шосткинского райсовета VIII созыва.

На пленарное заседание собралось 39 депутатов из 42. Напомним, в новый укрупненный Шосткинский район вошли уже бывшие Глуховский, Ямпольский, Середина-Будский и собственно Шосткинский районы. На сессии решали организационные вопросы. Для начала замглавы Шосткинской ТИК Антонина Синяговская представила всех вновь избранных депутатов. Народным избранникам торжественно вручили временные удостоверения, пишет Шостка.инфо.

Ключевым вопросом повестки дня было избрание нового главы районного совета. Политическая партия «Наш край» на эту должность выдвинула Викторию Сокол. Ее кандидатура была единственной. Путем тайного голосования 24 депутата отдали ей свои голоса. Ее заместителем избрали Ирину Шарамко («ОПЗЖ»), известную в Шостке кондитера. Депутаты от политсил «Европейская солидарность» и «За майбутнє» участвовать в голосовании отказались.

В своем обращении к коллегам новая председатель районного совета поблагодарила за доверие и настроила их на взаимодействие:

«Мы должны научиться работать в новом формате, слушать и слышать друг друга, потому что мы все выходцы из одного большого района. Считаю, что основным приоритетом депутатского корпуса 8-го созыва является человек... Я не обещаю внеземных благ, я понимаю, что трудно работать во время перемен, но я гарантирую добросовестность, честность и порядочность».

Справка

Виктория Сокол последний год работала в Шосткинском городском совете. До этого с марта 2017 по июнь 2019 года была главой Глуховской РГА. Этому предшествовала 9-летняя работа от специалиста до замглавы Глуховского РГА. Имеет дочь. По образованию педагог. Виктории Николаевне 37 лет.