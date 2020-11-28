Вже десятий суд перейшов під захист судових охоронців Сумщини

Судових охоронців, які відтепер будуть забезпечувати охорону та безпеку в суді представив суддям та працівникам суду начальник територіального управління Служби судової охорони у Сумській області полковник Служби судової охорони Володимир Бабич.

Інструктуючи співробітників, нагадав їм порядок дій під час несення служби, акцентував увагу на ефективному виконанні покладених на Службу судової охорони завдань з охорони суду, підтримання громадського порядку та забезпечення безпеки учасників судового процесу, а також на обов’язковому дотримання карантинних заходів.

Голова суду Олександр Чхайло привітав судових охоронців з початком несення служби і побажав їм натхнення та невичерпної енергії у повсякденній роботі.

Процедура взяття під охорону відбулась без зайвих урочистостей, але з дотриманням доброї традиції, – співробітники Служби судової охорони подарували жінкам колективу судової установи квіти та гарний настрій.

Слід зазначити, що взяття під охорону суду Службою судової охорони у перші ж години дало свої результати: виявлено та недопущено пронесення до установи двох заборонених предметів.