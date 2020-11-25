Сумские копы задержали художника-наркомана Патрульные обнаружили у сумчанина вещество, похожее на наркотическое.

Во время патрулирования лесного массива, вблизи улицы Героев Крут, внимание стражей порядка привлек мужчина, который копался в земле, якобы что-то ища. Инспекторы решили с ним поговорить. Поведение мужчины было очень нервным. Он пояснил, что ищет идеальный вид для написания картины. В то же время гражданин постоянно путался в своих рассказах.

Патрульные провели ему поверхностную проверку, во время которой обнаружили полиэтиленовый зип-пакет с кристаллическим веществом белого цвета, похожим на наркотическое.

На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Следователи начали по данному факту уголовное производство по ст. 309 (Незаконное хранение наркотических средств) УК Украины.