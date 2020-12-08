Под Сумами горела дача 7 декабря в 22:40, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании дачного дома по ул. Псельская, садового общества «Плодоовощник» Сумского района.

О пожаре сообщил охранник соседнего садового кооператива, увидел дым и пламя. На место происшествия были направлены дежурные караулы 2-й государственной пожарно-спасательной части и 28-го государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю, перекрытия и стены по всей площади, а также вещи домашнего обихода. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который был расположен на расстоянии 3 км от очага горения.

В 23:45 возгорание локализовали, а в 2:36 - потратив на тушение около 14 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.