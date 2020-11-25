Следствие не может найти виновного в уклонении от уплаты налогов Шосткинского завода химических реактивов

Об этом 368.media стало известно из судебного реестра.
Следователь обратился к суду с ходатайством о продлении досудебного расследования, мотивируя это тем, что в указанном уголовном производстве ни одному лицу не сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Следствием установлено, что служебные лица ЗАО «Шосткинский завод химических реактивов» имея фактическую возможность платить в полном объеме налоговые обязательства по уплате земельного налога и обязательства по арендной плате с юридических лиц, в течение 2018-2019 годы умышленно уклонились от уплаты налогов на общую 3,85 млн гривен.
Впрочем, у следствия недостаточно доказательств для установления лица, виновного в совершении данного преступления.
Учитывая, что одному лицу не было сообщено о подозрении, для окончания досудебного расследования необходимо организовать надлежащее дальнейшее досудебное расследование, в ходе которого выполнить ряд следственных действий и процессуальных мероприятий.
Решением суда, срок досудебного расследования продлен на шесть месяцев, до 5 июня 2021 года.
klopkovaoksana
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