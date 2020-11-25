Следствие не может найти виновного в уклонении от уплаты налогов Шосткинского завода химических реактивов Судья Ковпаковского районного суда города Сумы удовлетворил ходатайство следствия о продлении досудебного расследования в деле об уклонении ЗАО «Шосткинский завод химических реактивов» от уплаты налогов на общую суму 3,85 млн гривен.

Об этом 368.media стало известно из судебного реестра.

Следователь обратился к суду с ходатайством о продлении досудебного расследования, мотивируя это тем, что в указанном уголовном производстве ни одному лицу не сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Следствием установлено, что служебные лица ЗАО «Шосткинский завод химических реактивов» имея фактическую возможность платить в полном объеме налоговые обязательства по уплате земельного налога и обязательства по арендной плате с юридических лиц, в течение 2018-2019 годы умышленно уклонились от уплаты налогов на общую 3,85 млн гривен.

Впрочем, у следствия недостаточно доказательств для установления лица, виновного в совершении данного преступления.

Учитывая, что одному лицу не было сообщено о подозрении, для окончания досудебного расследования необходимо организовать надлежащее дальнейшее досудебное расследование, в ходе которого выполнить ряд следственных действий и процессуальных мероприятий.

Решением суда, срок досудебного расследования продлен на шесть месяцев, до 5 июня 2021 года.