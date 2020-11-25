Конотопский райсовет выбрал главу Экс-глава депутатского корпуса Кролевецкого районного совета Виктор Бык сегодня, 8 декабря, возглавил Конотопский районный совет, к которому отныне относится и бывший Кролевецкий район.

Во время заседания первой сессии Конотопского райсовета присутствовал 41 депутат из 42 избранных. На повестку дня было вынесены учредительные вопросы: избрание главы и его заместителя.

«За» кандидатуру Виктора Быка от «Нашего края» проголосовало 26 коллег. Также свои кандидатуры подали на председателя ВО «Батькивщина» и «Европейская солидарность» - Андрея Сахно и Сергея Концедала. В результате голосования кролевчанин возглавил объединенную Конотопщину, в которую вошли бывшие Кролевецкий, Путивльский, Бурынский и Конотопский районы.

Его заместителем депутаты избрали Алексея Бойченко от «Слуги народа».

Виктор Бык прокомментировал свои первые шаги в новой должности: «Уже завтра я приступаю к исполнению полномочий. Работы много, ведь надо провести процедуру слияния четырех районов, решить вопрос имущества и т.п. В Конотопский районный совет вошли 8 ОТГ, с которыми мы будем плодотворно сотрудничать. Моя главная задача - это объединить депутатский корпус, обеспечить его конструктивную работу, не смотря на политическую принадлежность, и всем вместе работать в интересах наших громад».

Исполнительные органы Конотопской районной совета будут размещены в здании райсовета в городе Конотопе по адресу: ул. Соборная, 23, 41607. Также, на сайте райсовета указаны номера телефонов для связи: тел. (05447) 6-17-55, факс (05447) 2-62-55, пишет Сайт Кролевца.