Сумскуцю мэрию обязали заняться скульптурами Круази Благодаря прокурорскому вмешательству приняты меры к сохранению памятников культурного наследия национального значения.

В г. Сумы на Центральном городском кладбище на семейном захоронении Харитоненко находятся скульптуры «Два ангела» и «Голгофа», автором которых является известный французский скульптор второй половины XIX века Аристид Онес Круази. Скульптуры включены в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории национального значения. В то же время скульптуры имеют неудовлетворительное состояние, нуждаются в ремонтно-реставрационных и консервационных работах.

Установлено, что указанные объекты находятся в коммунальной собственности, и именно в полномочия Сумского городского совета относится организация их использования, охраны и реставрации.

Учитывая возможное бездействие органа местного самоуправления, областная прокуратура во исполнение полномочий, предусмотренных ст. 23 Закона Украины «О прокуратуре», обратилась в Министерство культуры и информационной политики Украины относительно непринятия городским советом мер к сохранению памятников культурного наследия.

По результатам рассмотрения письма прокуратуры Министерством культуры и информационной политики Украины инициирована проверка соблюдения требований законодательства об охране культурного наследия по указанным вопросам. По ее результатам в адрес Сумского городского совета направлено распоряжение с обязательством безотлагательно заключить охранные договоры на памятники, обеспечить проведение первоочередных мероприятий по предотвращения их дальнейшего разрушения и проведения реставрации, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.