Сумскуцю мэрию обязали заняться скульптурами Круази

В г. Сумы на Центральном городском кладбище на семейном захоронении Харитоненко находятся скульптуры «Два ангела» и «Голгофа», автором которых является известный французский скульптор второй половины XIX века Аристид Онес Круази. Скульптуры включены в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории национального значения. В то же время скульптуры имеют неудовлетворительное состояние, нуждаются в ремонтно-реставрационных и консервационных работах.
Установлено, что указанные объекты находятся в коммунальной собственности, и именно в полномочия Сумского городского совета относится организация их использования, охраны и реставрации.
Учитывая возможное бездействие органа местного самоуправления, областная прокуратура во исполнение полномочий, предусмотренных ст. 23 Закона Украины «О прокуратуре», обратилась в Министерство культуры и информационной политики Украины относительно непринятия городским советом мер к сохранению памятников культурного наследия.
По результатам рассмотрения письма прокуратуры Министерством культуры и информационной политики Украины инициирована проверка соблюдения требований законодательства об охране культурного наследия по указанным вопросам. По ее результатам в адрес Сумского городского совета направлено распоряжение с обязательством безотлагательно заключить охранные договоры на памятники, обеспечить проведение первоочередных мероприятий по предотвращения их дальнейшего разрушения и проведения реставрации, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В Сумах собираются начинать очистку надгробной скульптуры, расположенные на могиле семьи Харитоненко....
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал автор календаря, сумчанин Дмитрий Дубовик....
В Сумах можно увидеть оригиналы скульптур, а в Лувре хранятся только их копии....
На реставрацию скульптур Аристида Круази нужно 347 тыс. грн.... 1
Такую сумму озвучил главный архитектор Сум Владимир Быков 9 декабря на аппаратном совещании в мэрии во время отчета о выполнения...
klopkovaoksana
CEKC Знaкoмствa - здеcь все девки дaют в пoпу и бepут в pот, бeз дeнeг и oтношeний, все бeсплатнo и анoнимнo! Зaxоди и выбeрай дeвку ----- http://bit.do/sehub