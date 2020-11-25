Подозреваемого в разбойном нападении на администратора сети магазинов на Сумщине взяли под стражу 8 декабря Заречным районным судом г. Сумы применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 5 февраля 2021 года включительно мужчине, которого подозревают в разбойном нападении на администратор сети магазинов на Сумщине.

Объявлено вступительную и резолютивную части решения. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.