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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:572631

Подозреваемого в разбойном нападении на администратора сети магазинов на Сумщине взяли под стражу

8 декабря Заречным районным судом г. Сумы применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 5 февраля 2021 года включительно мужчине, которого подозревают в разбойном нападении на администратор сети магазинов на Сумщине.

Объявлено вступительную и резолютивную части решения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Право

Комментарии

klopkovaoksana
klopkovaoksana
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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