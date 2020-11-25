Подозреваемого в разбойном нападении на администратора сети магазинов на Сумщине взяли под стражу
8 декабря Заречным районным судом г. Сумы применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 5 февраля 2021 года включительно мужчине, которого подозревают в разбойном нападении на администратор сети магазинов на Сумщине.
Объявлено вступительную и резолютивную части решения.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.
klopkovaoksana
CEKC Знaкoмствa - здеcь все девки дaют в пoпу и бepут в pот, бeз дeнeг и oтношeний, все бeсплатнo и анoнимнo! Зaxоди и выбeрай дeвку ----- http://bit.do/sehub