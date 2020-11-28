Юні сумчани здобули одразу декілька перемог на обласному конкурсі скульпторів Учні дитячої художньої школи ім. М. Г. Лисенка та студенти фахового коледжу мистецтв і культури імені Д. С. Бортнянського взяли призові місця та гран-прі на відкритому обласному онлайн-конкурсі юних скульпторів, присвяченому вшануванню пам’яті видатного українського скульптора, народного художника України, уродженця Сумщини Михайлу Лисенку.

Темою творчих змагань, у яких взяли участь також представники художніх шкіл Харкова, Охтирки, Полтави, Луцька, Конотопу, Чернівців, Шостки, Середино-Буди та Херсону, стали історії та легенди України.

Так, II місце у номінації «Молодша вікова категорія» (9–12 років) здобули Анна УСИК та Михайло ПАНЧЕНКО (Сумська дитяча художня школа ім. М. Г. Лисенка), III місце у цій же категорії – Максим ТОРГАЧОВ, також учень сумської художньої школи.

Серед учасників «Старшої вікової категорії» (13–18 років) отримали нагороди: гран-прі – Олексій МАР’ЄТА (Сумська дитяча художня школа ім. М.Г. Лисенка), I місце – Єлизавета КОТЕНКО (Сумський фаховий коледж мистецтв і культури імені Д. С. Бортнянського), Анна ПРІСЕНКО, Марія КОБИЧЕВА (Сумська дитяча художня школа ім. М.Г. Лисенка), II місце – Маргарита ПЕТРОВСЬКА (Сумський фаховий коледж мистецтв і культури імені Д. С. Бортнянського), III місце – Єлизавета БАЖАНОВА, Вероніка ЯНОВСЬКА (Сумська дитяча художня школа ім. М. Г. Лисенка).

Переможцям конкурсу вручили дипломи та подарункові альбоми, а викладачам закладів – подяки за підготовку учнів до конкурсу. Крім того, власників гран-прі та перших місць очікували пам’ятні медалі «Скульптор Михайло Лисенко» спеціально виготовленої учнем видатного земляка Борисом УЛЬЯНОВИМ, які вручила Заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, член Національної спілки художників України Людмила ЛИСЕНКО.