На Сумщине во время тушения пожара в квартире пожарные спасли мужчину

О пожаре сообщили соседи. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 16-й государственной пожарно-спасательной части.
Очаг горения находился в одной из комнат - горели отделка стен, вещи домашнего обихода и вещи. Дым распространился на всю квартиру, а потому пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Проведя разведку, в одной из комнат на полу было обнаружено мужчину, 1978 г.р., который не мог самостоятельно покинуть задымленную зону. Мужчину вынеси в безопасное место, от госпитализации он отказался.
В 7:49 возгорание локализовали, в 8:10 ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 6 человек личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
klopkovaoksana
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