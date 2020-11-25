На Сумщине во время тушения пожара в квартире пожарные спасли мужчину Сегодня, 8 декабря, в 7:20, в Службу спасения 101 поступило сообщение о задымлении, которое выходит из окон квартиры на 2-м этаже 2-этажного жилого дома по ул. Киевская в с. Коровинцы Недригайловского района.

О пожаре сообщили соседи. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 16-й государственной пожарно-спасательной части.

Очаг горения находился в одной из комнат - горели отделка стен, вещи домашнего обихода и вещи. Дым распространился на всю квартиру, а потому пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Проведя разведку, в одной из комнат на полу было обнаружено мужчину, 1978 г.р., который не мог самостоятельно покинуть задымленную зону. Мужчину вынеси в безопасное место, от госпитализации он отказался.

В 7:49 возгорание локализовали, в 8:10 ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 6 человек личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.