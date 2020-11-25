В ГУНП Сумської області презентували проєкт «Поліцейський офіцер громади» В Головному Управлінні Національної поліції Сумської області за підтримки Сумського регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою» відбулася робоча он-лайн зустріч керівництва управління превентивної діяльності ГУНП з головами об’єднаних територіальних громад. Мета зустрічі - впровадження в життя проєкту «Поліцейський офіцер громади».

«В Україні набуває поширення проєкт «Поліцейський офіцер громади», який успішно стартував на Дніпропетровщині і на сьогодні уже впроваджений в ряді областей держави. Поширення на Сумську область заплановано на 2021 рік» - коментує Сергій Статива, заступник начальника управління превентивної діяльності ГУНП в Сумській області - начальник відділу дільничних офіцерів поліції.

У період, коли в країні активно відбуваються адміністративні реформи, наші міста і села потребують особливої уваги у напрямку створення безпечного та комфортного для життя громадян середовища. Саме тому сьогодні дається старт новому ініціативному кроку Національної поліції України - «Поліцейський офіцер громади», метою якого є тісна взаємодія поліцейського з об’єднаною територіальною громадою та орієнтація на її потреби.

«Хто ж такий поліцейський офіцер громади? Це працівник поліції, який буде працювати в межах однієї ОТГ. При цьому він і проживатиме на території своєї поліцейської дільниці, що дає змогу більше часу приділяти проблемам місцевих жителів та громади в цілому», - говорить Ірина Макушенко, старший інспектор відділу дільничних офіцерів поліції управління превентивної діяльності ГУНП в Сумській області.

На зустрічі розглядались питання про забезпечення належних умов для роботи офіцерів на поліцейській станції, необхідного спорядження та технічних засобів, а також облаштування службових приміщень та забезпеченість службовим автотранспортом.

Успішним результатом такої співпраці має бути підвищений показник рівня довіри громади до роботи поліції. Адже спільна мета правоохоронців і місцевої влади - це забезпечення безпеки громад та правопорядку на вулицях населених пунктів області, повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області.