Учителька з Сумщини виграла в конкурсі настільних ігор з громадянської освіти Людмила Гармаш, вчителька Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів No1 боролась за приз понад 100 вчителями з усієї країни.

Конкурс проводила ГС “Освіторія” та програма сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Людмила створила гру “Школа моєї мрії” та виграла планшет.

Авторка гри з Охтиру пропонує учням ситуації та проблеми, найбільш актуальні та болючі для школи та освіти — булінг, стигматизація, інклюзія у освіті. “Головне завдання гри — наповнити свою уявну школу різними кабінетами та обладнанням, щоб усім дітям без винятку тут було комфортно, цікаво та доступно. Наприклад, під час гри діти знайомляться з поняттям «тифлокомплекс» і відкривають для себе освітні потреби дітей із інвалідністю”, -- розповідає Людмила.

«Школа моєї мрії» є у вільному доступі та ефективно тренує навичку домовлятися, приймати спільне командне рішення. Безкоштовно завантажити гру безкоштовно можна тут.

Гра розроблена в рамках проєкту «Програма сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст статті є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів і не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.