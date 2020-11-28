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Проєкт допомоги 242 опорним лікарням Лінії магазинів EVA отримав нагороду конкурсу «Партнерство заради сталого розвитку — 2020»

Проєкт допомоги 242 опорним лікарням «Лінії магазинів EVA» отримав нагороду конкурсу «Партнерство заради сталого розвитку — 2020» у категорії «Подолання COVID-19», організованого Представництвом Глобального договору ООН в Україні.

У період оголошення тотального карантину в Україні у зв’язку з епідемією COVID-19 «Лінія магазинів EVA», розуміючи важливість допомоги медикам, які першими зустрічають та рятують коронавірусних хворих, організувала проєкт допомоги опорним лікарням по всій країні.

Було визначено максимальні витрати дезінфікуючих засобів, та визначено кількість товару, яка необхідна на місяць карантину для кожної лікарні. Для цього співробітники «Лінії магазинів EVA» вивчили відповідні нормативи Міністерства охорони здоров’я та з’ясували реальні потреби у засобах гігієни та дезінфекції кожної лікарні, враховуючи кількість лікарняних місць та медичного персоналу. За цими даними в розподільчому центрі компанії на Київщині сформували унікальні набори найнеобхідніших товарів та завдяки «Новій пошті» ці посилки доставили в лікарні.

Загалом компанія виділила та розіслала 242 українським лікарням:

- понад 4000 кг прального порошку;

- 3000 л антисептика і рідкого мила;

- понад 2500 л гелю для туалету;

- 2000 л універсального миючого засобу;

- 25 000 л білизни.

Найбільші посилки були доставлені в лікарні Одеської, Львівської, Запорізької та Дніпропетровської областей. 

«Як соціально відповідальна компанія «Лінія магазинів EVA» розуміла необхідність підтримки медиків, які вийшли на боротьбу з поширенням COVID-19. Ми взяли на себе забезпечення лікарень дезінфікуючими та гігієнічними засобами на перший місяць жорсткого карантину на загальну суму 500 тисяч гривень. Втілити проєкт допомогла власне ініціативність і згуртованість працівників компанії, ми діяли єдиною командою. — розповіла керівниця PR-відділу «Лінії магазинів EVA» Олександра Гнатик.Цей проєкт – у першу чергу про людяність і готовність допомагати іншим, не шкодуючи власних сил. Саме так його сприйняли наші працівники: кожен хотів долучитися і передати свою турботу українським лікарям. Проєкт допомоги лікарням продемонстрував: працівники компанії – однодумці, готові об’єднуватисядля швидкого реагування на суспільні виклики. Нагорода «Партнерство заради сталого розвитку» є найвищою оцінкою для нашої великої дружньої команди! Упевнені, що спільними зусиллями зможемо і надалі впроваджувати важливі ініціативи».

Щоб реалізувати проєкт ґрунтовно та максимально оперативно, до колаборації залучили також благодійний фонд «Коло» та «Нову пошту».

Зазначимо, метою конкурсу «Партнерство заради сталого розвитку», який проводиться в Україні втретє поспіль є творення багатосторонніх партнерств між бізнесами, бізнес-асоціаціями, урядами, громадянським суспільством й академічними установами для вирішення проблем сталого розвитку. Мережа Глобального договору ООН — це найбільша ініціатива корпоративного сталого розвитку у світі. До неї можуть приєднатися усі зацікавлені компанії, які працюють відповідно до Цілей сталого розвитку.

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Проєкт допомоги 242 опорним лікарням Лінії магазинів EVA отримав нагороду конкурсу «Партнерство заради сталого розвитку — 2020»
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