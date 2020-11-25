Патрульные задержали мужчину, который ограбил и избил сумчанина (видео) Вечером патрульные роты тактико-оперативного реагирования получили сообщение о совершении грабежа на улице Харьковской.

Позвонив заявителю, инспекторы установили, что происшествие случилось с его братом. Мужчина вернулся домой и рассказал о том, что ему нанесли телесные повреждения и забрали деньги.

Приехав по адресу, стражи порядка обнаружили 36-летнего мужчину с телесными повреждениями, вероятно, нанесенными ножом. Поэтому сразу же вызвали бригаду врачей. Для оказания квалифицированной медицинской помощи мужчина был госпитализирован в больницу.

Между тем патрульным удалось установить место и обстоятельства происшествия. Также стражи порядка установили личность мужчины, вероятно, причастного к нанесению телесных повреждений. Им оказался ранее судимый 40-летний житель одной из многоэтажек на улице Харьковской. Его патрульные обнаружили по месту проживания, где в дальнейшем и задержали.

Во время осмотра помещения было обнаружено нож, которым, вероятно, и были нанесены телесные повреждения, а также пятна бурого цвета, похожие на кровь, по всей квартире.

Все подробности выясняла следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции, которую патрульные вызвали на место происшествия. Сейчас следователи открыли уголовное производство за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК.