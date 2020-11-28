Сумской футзалист забил за сборную 8 декабря сборная Украины одолела Молдову в первом товарищеском матче.

Команды начали поединок довольно быстро. Уже на второй минуте хозяева и гости обменялись моментами. В составе нашей сборной воспитанник сумского футзала Николай Белоцерковец с близкого расстояния не смог переиграть вратаря. Зато Ципун спас свои владения после мощного выстрела Обадья.

На четвертой минуте шанс, чтобы отличиться получил Тарас Кузь, но Китороаге снова сыграл удачно.

Впрочем, за минуту украинцы добились своего. Вторая четверка молдаван только появилась на паркете, и вынуждена была продолжать матч с центра площадки. Зварыч отдал разрезную передачу, которую подправил Белоцерковец, а Шотурма мощным ударом открыл счет во встрече.

«Желто-синие» продолжали давить. Почти мгновенно Зварыч мог удваивать преимущество нашей команды, но Китороаге перевел мяч на угловой.

Не менее удачно молдавский вратарь сыграл и после очередного выстрела Шотурмы, вытащив мяч из девятки ворот. Петр не останавливался, и снова угрожал Китороаге ударами издали, но первый номер гостей не хотел пропускать второй раз.

Стоит отметить и две неплохих быстрых контратаки от подопечных Владимира Усатого. Однако, Ципун продемонстрировал свое мастерство и не дал Цимбалисту и Обадья сделать счет равным.

Еще один классный шанс, чтобы отличиться имел Педяш, но Китороаге вновь блестяще сыграл на последнем рубеже.

После подачи углового от Шотурмы кипер молдаван уже был отыгран, но после удара Зварыча на помощь гостям пришла штанга.

Впрочем, девяти секунд гостям не хватило, чтобы отправиться на перерыв при минимальном разницы в счете. Белоцерковец прекрасно сыграл на позиции столба и отдал на Шотурму, который ярким выстрелом оформил дубль в этой встрече.

После перерыва молдаване побежали атаковать. На 21-й минуте Цимбалист пробивал с близкого расстояния, но Ципун снова сыграл надежно.

За 3 минуты украинцы забили свой третий гол. Пелех пробил, а Кузь подправил мяч в ворота соперника.

На 26-й минуте команда Александра Косенко отличилась в четвертый раз. Журба и еще один наш Артем Фаренюк разыграли отличную двухходовку, и благодаря пасу Сергея Артем оформил свое взятие ворот в этой встрече.

После мощного удара со штрафного мог забивать Микитюк, Китороаге мяч отбил, а Пелех не сумел его протолкнуть в ворота.

На 35-й минуте гости сократили разницу в счете. Николайчук обыграл сначала Кузя, а затем и Сухова и отправил мяч уже в пустые ворота.

Последние три минуты встречи молдаване провели с пятым полевым, а украинцы ограничились игрой в искусственном большинстве в течение 55 секунд. Впрочем, результат остался неизменным. 4:1 - победа «желто-синих» в первой встрече.

Повторный поединок состоится сегодня. Начало в 14:00.

Украина - Молдова - 4:1 (2:0 )

Голы: Шотурма (5, 20), Кузь (24), Фаренюк (26) - Николайчук (35)