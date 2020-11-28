На Сумщине 34226 случаев заболевания COVID-19: подробности На 9 декабря в Сумской области подтверждено 34226 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 322 человек, из них в Сумах - 166, Конотопе - 25, Глухове - 19, Лебедине - 8, Белопольский р-н - 13, Бурынский р-н - 20, Глуховский р-н - 11, Конотопский р-н - 6, Кролевецкий р-н - 24 , Лебединский р-н - 3, Путивльский р-н - 4, Середина-Будский р-н - 3, Сумской р-н - 18, Ямпольский р-н - 2).

От осложнений коронавирусной болезни за все время пандемии на Сумщине произошло 439 летальных случая, из них за минувшие сутки - 4 (Сумы - 1, Ахтырка - 1, Белопольский р-н - 2).

Сейчас в области подтверждено выздоровление 19828 человек, из них за минувшие сутки - 1149 (Сумы - 600, Шостка - 27, Конотоп - 55, Ромны - 141, Ахтырка - 112, Белопольский р-н - 1, Бурынский р -н - 15, Конотопский р-н - 14, Л.-Долинский р-н - 26, Ахтырский р-н - 7, Путивлський р-н - 3, Роменский р-н - 11, С.- Будский р-н - 4 , Сумской р-н - 32, Тростянецкий р-н - 89, Шосткинский р-н - 1, Ямпольский р-н - 11).