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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:24333

На Сумщине мужчине и женщине дали по 8 лет за разбойное нападение

Сумской областной прокуратурой поддержано публичное обвинения в отношении двух человек, которые совершили разбойное нападение на одинокого мужчину.

Событие произошло 30 марта 2018 года в с. Ястребщина Глуховского района. Поздно вечером в дверь частного дома постучала женщина. Хозяину она сообщила, что ей необходимо где-то переночевать, и его племянник порекомендовал обратиться к нему. Доверчивый хозяин открыл дверь, однако в дом вместе с женщиной зашел и мужчина. Некоторое время они мирно общались, даже распивали вместе спиртные напитки, а потом незваные гости стали требовать у хозяина дома деньги. Когда тот отказался, его связали липкой лентой и избили. Средства нападавшие не нашли, однако вынесли из дома бытовую технику.

Вывезти награбленное мужчина и женщина не успели, так как наблюдательные односельчане сообщили сельской голове о подозрительных людях, которые под разными предлогами пытаются проникнуть в дома одиноких людей. Руководительница села вызвала полицию.

В суде обвиняемые признали, что были на месте преступления, однако утверждали, что связали хозяина дома, потому что он вел себя неадекватно. Средства не требовали, бытовую технику похищать не планировали.

По приговору суда 35-летний мужчина и 40-летняя женщина признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок восемь лет с конфискацией имущества, кроме жилья (ч. 3 ст. 187 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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