На Сумщине хозяйка подрезала гостя В с. Наумовка Краснопольского района двое приятелей поссорились за бутылкой водки, и в разгаре конфликта женщина схватилась за нож.

О мужчине с ножевыми ранениями в полицию сообщили медики «скорой». На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Краснопольского отделения полиции.

Как установили правоохранители, в тот день потерпевший пришел в гости к 38-летней сожительнице своего двоюродного брата. Сначала они спокойно разговаривали, но чем больше выпивали, тем больше ругались. В разгаре конфликта хозяйка схватилась за нож и ударила им своего гостя.

Как результат, вызванные медики госпитализировали 51-летнего мужчину, который находился в тяжелом состоянии, в ближайшую больницу. Что касается женщины, то сейчас она дает свои показания следователям.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленницы меры пресечения в виде домашнего ареста. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.