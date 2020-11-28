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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:55346

Перші в Україні: у Сумах відбулася презентація другого сезону документального серіалу «Крутий Заміс»

8 грудня сумчани першими побачили нові серії проєкту, присвяченого ветеранам АТО, які започаткували власну справу

Ігор Мироненко, власник бізнесу

Презентація другого сезону серіалу «Крутий Заміс» студії DocNoteFilms пройшла у «Центрі учасників бойових дій» Сумської міської ради. Проєкт представили продюсер та автор ідеї Сергій Малярчук, режисер Костянтин Кляцкін та оператор Павло Липа.

Серіал «Крутий Заміс» розповідає про ветеранів, які повернулися з фронту та розпочали власний бізнес. У кожній серії знімальна команда знаходиться у гостях на підприємстві головного героя, і епізоди будуються довкола щирої розмови ветеранів-підприємців.

Саме Суми стали першим містом промо-тура серіалу по 7 містах України, який студія DocNoteFilms організувала для підтримки нового сезону. Команда фільму показала на презентації дві серії нового сезону – присвячені Сумам та Коломиї, а також розповіла про проєкт детальніше.

Головним героєм серії, яку знімали в Сумах, став сумчанин Ігор Мироненко, власник майстерні bobry.in.ua. Він завітав на презентацію, як і інший герой цього епізоду – Олександр Бондаренко. Також подію відвідали місцеві мешканці та ЗМІ.

Продюсер серіалу Сергій Малярчук ділиться своїми враженнями:

«Ми розпочали наш промо-тур по 7 містам України, і перший показ пройшов у Сумах. Якщо чесно, ми дуже хвилювались, але насправді все круто вдалося. Реакція залу та учасників проєкту була дуже цікавою. Ми відчули, що «Крутий Заміс 2» дійсно відбувся, і відбувся вдало. Ми зробили для себе деякі висновки, внесемо невеликі правочки у серії, можливо, щось додамо. Але загалом – ми дійсно задоволені».

Режисер Костянтин Кляцкін розповідає:

«Круто знову зустрітися з нашими героями, але надзвичайно цікаво було побачити реакцію сумчан на серію з ними. Вона вийшла локально колоритною, і буквально на кожну фразу був відгук залу. А ще, ми з задоволенням подивилися, як реагує зал на наступну серію, яку ми таємно теж показали – з Коломиї. Хоч цей епізод і не мав для аудиторії такого ж емоційного забарвлення, але вона так само живо відповідала. Цей перший показ продемонстрував всю перспективу другого сезону «Замісу», що нас дуже надихнуло».

Прем’єра нового сезону «Крутого Замісу» планується цієї зими на регіональних телеканалах «Суспільного», а також на YouTube-каналі студії DocNoteFilms.

Серіал створюється за підтримки Українського Культурного Фонду.

«Крутий Заміс» – це документальний серіал про ветеранів АТО. Через справжні розповіді героїв та перчений солдатський гумор глядач зможе разом з нашими хлопцями поринути в їх бойові спогади та цивільне сьогодення. Перипетії післяфронтового життя ветеранів-підприємців та курйозні воєнні історії побратимів для одних стануть дієвим стимулом, а для інших - справді відвертим знайомством.

Серіал демонструє, як ветерани АТО повертаються до цивільного життя, з якими викликами стикаються та як дають собі ради. Кожна серія проєкту – це гостини в одного з ветеранських бізнесів, і головний герой – його власник. Епізоди «Крутого Замісу» будуються довкола щирої розмови героїв проєкту – ветеранів-підприємців.

Головна мета «Крутого Замісу» – доступно й зрозуміло розповісти соціуму про ветеранів, а ветеранам показати приклади, як можна реінтегруватися у мирне життя. Документальний серіал не тільки покаже ветеранів як активних громадян, підприємців, волонтерів та активістів. Він стане прикладом того, як можна започаткувати власну справу, змінити щось у своєму житті, знайти себе та своє місце у світі та займатися улюбленою справою.

DocNoteFilms

Ми – група професіоналів, майже бойових побратимів, що вирішили знімати сучасні українські реалії максимально чесно та відверто. Починаючи свій документальний шлях у 2013 році в рамках проєкту BABYLON’13, ми фіксуємо зародження громадянського суспільства в Україні, завжди знаходячись у вирі історії та максимально рефлексуємо на події та людей, що нас оточують.

У нашому творчому доробку – короткометражні документальні фільми про Майдан та війну на сході України, повнометражний документальний фільм «Крим, як це було» та проєкти соціального спрямування.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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