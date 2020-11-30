За 11 месяцев 2020 года в общий фонд местных бюджетов Сумщины поступило 6,2 млн грн За январь-ноябрь 2020 года в общий фонд местных бюджетов Сумщины поступило 6 267,9 млн гривен собственных доходов.

По информации областного Департамента финансов, это обеспечило выполнение годового утвержденного местными советами объема на 87,9%. По сравнению с прошлым годом доходная часть местных бюджетов выросла на 4,7%, или на 281,6 млн гривен.

Однако 15 местных бюджетов области не выполнили утвержденных местными советами объемов на январь - ноябрь 2020 года, а именно: города Глухов, Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Роменский, Тростянецкий районы, Николаевская (Белопольского района), Боромлянская, Камышанского, Тростянецкий, Шосткинская, Сумская, Конотопская, Белопольская, Ахтырская объединены территориальные громады.

Также произошло снижение фактических поступлений по сравнению с прошлым годом по городу Ромны - на 0,1% или на 254,6 тыс. гривен и в 4 районах: Ахтырском - на 8,2% или на 570,7 тыс. гривен, Роменском - на 5,6% или на 10 137,2 тыс. гривен, Белопольском - на 4,5% или на 3868,6 тыс. гривен, Бурынском - на 1,7% или на 771,5 тыс. гривен и по 4 объединенным территориальным громадам: Чернеччинской - на 7,8% или на 7023,2 тыс. гривен, Камышанской - на 3% или на 1067,4 тыс. гривен, Боромлянской - на 0,9% или на 233,6 тыс. гривен, Бездрицкой - на 0,2% или на 32,1 тыс. гривен.