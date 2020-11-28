В Украине ВНО может стать платным Дополнительные предметы Внешнего независимого оценивания могут стать платными. Министерство образования и науки предлагает для обсуждения соответствующий проект приказа.

Об этом сообщает «Я и Закон» со ссылкой на пресс-службу МОН.

«Министерство образования и науки предлагает для общественного обсуждения проект приказа «Об утверждении изменений в Порядок проведения внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования», — говорится в сообщении.

Документом предлагается уточнить категории участников ВНО, а также внедрить нормы об особенностях подготовки, проведения и определения результатов тестирования для выпускников, которые не требуют рейтингового результата.

Ожидается, что это поможет уменьшить затраты на организацию тестирования лиц, которые будут проходить итоговую госаттестацию в форме ВНО и не требуют определения результата тестирования по рейтинговой шкале 100-200 баллов.

Ознакомиться с проектом приказа можно по ссылке. Обсуждение документа продлится до 21 декабря.

Напомним, что сдать ВНО за счет госбюджета можно по пяти предметам, а в 2021 году в перечень обязательных предметов добавят математику.