Сумские футзалисты сыграют сегодня за сборную (трансляция) Сегодня, 9 ноября, сборная Украины в Запорожье проведет второй контрольный матч против команды Молдовы.

Начало игры — в 14.00. Первая завершилась победой желто-синих 4:1. Один гол забил воспитанник сумского футзала Артем Фаренюк, две результативные передачи на счету нашего Николая Белоцерковца.