Неравнодушные глуховчане спасли заблудившегося детеныша косули Заблудившегося в Глухове детеныша косули спасли – залечили раны и вернули в лес.

Речь идет о детеныше косули, наведавшемся в частный сектор Глухова. Животное застряло в ограждении, самостоятельно выбраться из ловушки не представлялось возможным. Очевидцами события стали глуховчанка Оксана и ее парень.

Молодые люди шли по Пушкинской, как вдруг обратили внимание на истошно лающую собаку. Подойдя ближе, заметили детеныша косули. Испуганное животное запуталось в проволоке и ветвях. Неизвестно, как долго оно находилась в ловушке и как давно блуждает улицами города, ведь в недавнем времени дикое животное уже было замечено по Пушкинской. Нельзя сказать однозначно, тоже самое это животное или другое.

Очевидно, что первым его заметил пес. Он никак не желал покидать незваного гостя, отогнать его было сложно, как ни старались глуховчане. Благо, рядом остановилось авто, владельцы которого пришли на помощь, таки прогнали пса и освободили лесного гостя. Операция по спасению оказалась удачной. Но животному требовалась медицинская помощь, оно было травмировано.



«На морде косули была травма, текла кровь, то ли из носа, то ли из губы. Решили оказать помощь и отвезти животное к ветеринару. Он сделал успокаивающий укол», – сообщила Оксана журналистам Глухов.Инфо.

Дабы уберечь оказавшегося на городских улицах детеныша косули, неравнодушные люди отвезли его в Слоутский лес, на лоно природы. Сами спасители свой поступок назвали тестом на человечность.