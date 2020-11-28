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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:27326

В Ахтырке спасатели оперативно ликвидировали пожар в жилом доме (видео)

8 декабря в 8:27 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в пер. Восточный в Ахтырке.

По вызову выезжал дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части.

По словам хозяйки, незадолго до пожара она растопила печь, вышла во двор и увидела дым, выходивший низ кровли дома. Женщина забежала в дом вывела детей на улицу и позвонила спасателям.

Через 5 минут пожарные прибыли на место происшествия. В этот момент трое девочек и один мальчик, которые находились на улице сильно замерзли, поэтому спасатели посадили их в пожарный автомобиль, где дети согрелись.

Параллельно проводилось тушение пожара. Горело перекрытия потолка на площади до 2 кв. м и вещи домашнего обихода. В 8:53 пожар был локализован, в 9:15 ликвидирован.

Детей, находящихся в пожарном автомобиле, мать забрала после того, как на место происшествия приехали ее родственники.

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