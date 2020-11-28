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Конотопский райсовет возглавил Виктор Бык от «Нашего края»

Сессия Конотопского районного совета Сумской области восьмого созыва тайным голосованием избрала председателем представителя партии «Наш край» Виктора Быка.

Об этом сообщает «Неделя». 

Избрание председателем Конотопского районного совета Виктора Быка, представляющего партию «Наш край», поддержали 26 депутатов.

Виктор Михайлович родился 15 мая 1976 года в городе Кролевец в семье рабочих. Получил высшее образование по специальности строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

В течение двадцати лет Виктор Бык занимался предпринимательской деятельностью и является известным меценатом и благотворителем. С 2019 года Виктор Бык возглавлял Кролевецкий районный совет.

Жители района возлагают большие надежды на представителя «Нашего края», известного землякам как крепкий хозяйственник и грамотный руководитель.

Партия «Наш край» победила во многих ОТГ и городах Сумской области благодаря тому, что ее кандидаты широко известны своим профессионализмом и эффективностью работы.

Главными задачами, которые поставили себе депутаты этой партии, являются борьба за права граждан на достойные условия жизни, а также развитие Сумской области в целом благодаря реализации потенциала каждой отдельно взятой ОТГ.

Напомним, в Конотопский райсовет прошли представители 8 партий:

«Наш край» – 7 мандатов,

«Оппозиционная платформа – За жизнь» – 7 мандатов,

«Слуга народа» – 6 мандатов,

«Батьківщина» – 6 мандатов,

«Европейская Солидарность» – 5 мандатов,

«Свобода» – 4 мандата,

«Радикальная партия» – 4 мандата,

«За майбутнє» – 3 депутата. 

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