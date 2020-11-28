На Сумщине полицейские обнаружили незаконную транспортировку древесины

При проверке содержания повозки было выявлено 4 бревна сосны, каждая длиной до 4 метров, которые спилил лично сам мужчина, не имея на это соответствующих документов.
С места происшествия было изъято 9 контрольных срезов пеньков, 4 бревна сосны и гужевую повозку. А в отношении нарушителя по данному факту открыли уголовные производства по ч.1 ст.246 Уголовного кодекса Украины «Незаконная порубка леса». Мужчине грозит штраф или ограничение или лишение свободы сроком до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Xol
А как же - Статья 13 Конституции. Права собственности Украинского народа?
Конституция провозглашает право собственности на природные ресурсы украинского народа, который имеет право на владение, пользование и распоряжение природными богатствами страны.
Я никаких посредников между собой и природными богатствами страны не выбирал и не допускаю.
Еще никогда и никто ни одного депутата за я@ца не взял, а простому человеку - замерзай нахрен.
Caretaker
Вот пойди сруби себе депутата, закинь в топку и грейся им.
Если леса принадлежат народу, это значит всем сразу, а не отдельной хитрожопой личности. Вот когда весь народ разрешит - тогда и срубишь сосну.