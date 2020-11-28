На Сумщине полицейские обнаружили незаконную транспортировку древесины Вблизи села Тулиголовое в общем рейде сотрудников полиции и ГП «Кролевецкий агролесхоз» был остановлена гужевая повозка под управлением 24-летнего мужчины.

При проверке содержания повозки было выявлено 4 бревна сосны, каждая длиной до 4 метров, которые спилил лично сам мужчина, не имея на это соответствующих документов.

С места происшествия было изъято 9 контрольных срезов пеньков, 4 бревна сосны и гужевую повозку. А в отношении нарушителя по данному факту открыли уголовные производства по ч.1 ст.246 Уголовного кодекса Украины «Незаконная порубка леса». Мужчине грозит штраф или ограничение или лишение свободы сроком до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.