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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:00162

За средства горбюджета в Кролевецкую больницу купили новый автомобиль

На первой сессии Кролевецкого городского совета восьмого созыва депутатский корпус проголосовал за выделение 850 тыс. гривен на приобретение автомобиля медицинской помощи для Кролевецкой больницы.

На днях новенький автомобиль уже пополнил парк лечебного учреждения, пишет Сайт Кролевца.

«Автомобиль приобретен за средства городского бюджета, ведь депутатский корпус, учитывая необходимость заведения, поддержал данное решение. Население нашей громады нуждается в качественной медицинской помощи, а также в связи с пандемией коронавируса количество транспортировок, особенно в учреждения областного центра, значительно увеличилось, поэтому потребность в обновлении автомобильного парка является более чем актуальной», - отметил заместитель Кролевецкого городского головы Вячеслав Жовтя.

Как пояснил механик Кролевецкой больницы Александр Николаевич (на фото), приобретенный автомобиль медицинского типа А1 и А2 на базе Fiat Ducato. Он предусмотрен для транспортировки сидячих и лежачих больных, оборудован в салоне шестью сиденьями, кондиционером, носилками и т.п.

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