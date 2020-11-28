За средства горбюджета в Кролевецкую больницу купили новый автомобиль

На днях новенький автомобиль уже пополнил парк лечебного учреждения, пишет Сайт Кролевца.
«Автомобиль приобретен за средства городского бюджета, ведь депутатский корпус, учитывая необходимость заведения, поддержал данное решение. Население нашей громады нуждается в качественной медицинской помощи, а также в связи с пандемией коронавируса количество транспортировок, особенно в учреждения областного центра, значительно увеличилось, поэтому потребность в обновлении автомобильного парка является более чем актуальной», - отметил заместитель Кролевецкого городского головы Вячеслав Жовтя.
Как пояснил механик Кролевецкой больницы Александр Николаевич (на фото), приобретенный автомобиль медицинского типа А1 и А2 на базе Fiat Ducato. Он предусмотрен для транспортировки сидячих и лежачих больных, оборудован в салоне шестью сиденьями, кондиционером, носилками и т.п.