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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:49609

Глава Сумской ОГА нарушил карантинные ограничения

Сегодня, 9 декабря, в Сумской ОГА прошла встреча главы облгосадминистрации Василия Хомы с представителями Министерства по делам ветеранов и членами Сумской областной организации «Союза ветеранов Афганистана».

Во время встречи глава Сумской ОГА Василий Хома и глава Сумской областной организации «Союза ветеранов Афганистана» Анатолий Линник беседовали без масок.

Обсуждались областные программы, которые сейчас реализуются. Они должны идти в рамках Закона, равноценно для всех участников боевых действий. Именно это во время встречи с начальником отдела Минветеранов Николаем Бордюговым подчеркнул Василий Хома.

«Мы планируем подключиться ко всеукраинскому проекту «Родительское сердце», - отметил чиновник. - Дети, которые потеряли во время боевых действий на Востоке Украины родителей, получат именное сердце-оберег. Инициаторами мероприятия стали ветераны АТО и ООС, и мы это поддерживаем. Со стороны администрации будем делать все, чтобы больше внимания уделять как семьям, так и детям погибших.

Разрабатываем возможность софинансирования за счет местных бюджетов, компенсации выплат по ЖКХ семьям погибших во время ООС.

Работаем и над общим протоколом траурных церемоний, связанных с погребением участников АТО/ООС. Мне стало известно, что на Тернопольщине, где находится единственная в Украине часовня - пантеон Героев АТО, до сих пор нет гранитной плиты с именами погибших защитников с Сумщины. Для памяти героев областная администрация предоставит помощь в установлении этой плиты».

Василий Хома уверен, что внутри региона нужно найти общий язык между общественными организациями ветеранов боевых действий. А таких в области уже насчитывается более 50. Глава СОО «СОВЕАФ» Анатолий Линник предложил главе облгосадминистрации возобновить работу координационного совета при облгосадминистрации и провести совместную встречу с главами организаций, чтобы услышать проблемы каждого.

Напомним, Василий Хома - участник боевых действий в Афганистане. Воевал в составе 350 полка в 1986-1987 гг.

Справка

В антитеррористической операции / операции Объединенных сил (далее - АТО/ООС) на Востоке Украины погиб (умер) 151 житель Сумской области, 812 - получили ранения и заболевания. На учете в органах социальной защиты населения области находится 12994 участника боевых действий в АТО/ООС (240 из них имеют статус лица с инвалидностью вследствие войны), 10 участников войны и 302 лица, имеющие статус члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны.

В Сумской области проживает 17 семей погибших в Афганистане солдат, 44 вдовы, 549 ветеранов с инвалидностью, 13 из которых - I группы.

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