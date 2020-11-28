На Сумщине будут судить главу сельсовета за взятку 24 тыс. грн взятки за содействие в выделении земли, – будут судить главу одного из сельских советов в Сумской области.

Сумской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении главы одного из сельских советов Липоводолинского района, который требовал и получил неправомерную выгоду (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, используя свое служебное положение, глава села требовал у местного жителя и его жены деньги за содействие в предоставлении им в собственность двух земельных участков общей площадью 4 га. Неправомерную выгоду глава сельского совета получал частями. 20 октября 2020 года во время получения последнего транша в размере 10 тыс. грн его задержали правоохранители. В целом он успел обогатиться почти на 24 тыс. грн.

Противоправная деятельность обвиняемого разоблачен следственным отделом Сумского отдела полиции во взаимодействии с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.