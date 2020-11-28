На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 8 декабря в 17:31 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Мира в с. Клышки Шосткинского района.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели пламя из трубы. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Клышки.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытие на площади в 2 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь жилой дом.

В 18:11 возгорание локализовали, а в 18:14 - потратив на тушение около 1 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник от местной пожарной команды с. Клышки.

По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.