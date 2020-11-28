На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание в жилом секторе

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым из-под кровли. На место происшествия был направлен дежурный караул 35-го государственного пожарно-спасательного поста.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено трубу дымохода на площади до 2 кв. м и перекрытие на площади до 1 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома.
В 18:01 возгорание локализовали, а в 19:00 - потратив на тушение более 2 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 2 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.