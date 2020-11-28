На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео) 8 декабря в 15:32 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Центральная в с. Грузское Конотопского района.

О пожаре сообщил владелец, который почувствовал запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Вязовое.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено стены на площади до 1 кв. м, перекрытия на площади до 10 кв. м. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 16:19 возгорание локализовали, а в 17:42 - потратив на тушение около 6 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 2 работника от местной пожарной команды с. Вязовое.

По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.