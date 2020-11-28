Три сумских вуза попали в мировой «зеленый рейтинг» Сумской государственный университет, Сумской национальный аграрный университет и Сумской филиал Харьковского национального университета внутренних дел попали во всемирный «зеленый рейтинг» GreenMetric World University Rankings.

На сайте Сумской НАУ говорится, что они впервые попали в этот рейтинг в этом году. Сейчас СНАУ – 640-й. По словам ректора СНАУ Владимира Ладыки, то, что университет в этом рейтинге - очень важный показатель.

СумГУ попадает в GreenMetric World Universiry Rankings уже в восьмой раз. Сейчас он 409-й. В 2013 году университет первым среди украинских вузов был представлен в этом экологическом рейтинге. С тех пор входит в тройку лучших среди украинских вузов. Об этом сообщили в пресс служба университета, пишет Суспільне.

Всего в рейтинге 912 высших учебных заведений мира. Среди них в этом году 17 украинских вузов. Университеты, которые попадают в рейтинг, оценивают по следующим показателям: инфраструктура, энергетика и изменение климата, обращения с отходами, вода, транспорт и экологическое образование.

Всемирный рейтинг возглавляет Вагенингенский университет из Нидерландов, за ним Оксфордский университет, на третьем месте Ноттингемский университет – оба из Великобритании.

Украинскую 17-ку в этом рейтинге возглавляет Национальный лесотехнический университет Украины из Львова. На втором месте Уманский национальный университет садоводства. И закрывает тройку Сумской государственный университет. Сумской филиал Харьковского национального университета внутренних дел на 5-й позиции (518-я позиция в общем рейтинге), а Сумской национальный аграрный университет – 8-й.