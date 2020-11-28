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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумская филармония готовит концерт к юбилею Людвига ван Бетховена

16 декабря в 18.00 творческий коллектив Сумской областной филармонии приглашает всех ценителей классической музыки посетить тематический концерт, где вы сможете услышать известные произведения выдающегося композитора.

16 декабря исполняется 250 лет со дня рождения выдающегося немецкого композитора Людвига ван Бетховена, который еще при жизни стал легендой.

В детстве выучившись музыке на клавесине с его характерным кружевным звучанием, Бетховен впоследствии популяризировал фортепиано, создав 5 концертов, 38 сонат, около 60 пьес и несколько десятков других произведений для этого музыкального инструмента.

Людвиг ван Бетховен был настолько невероятно талантливым и целеустремленным, что, даже потеряв слух, продолжал создавать гениальные шедевры, не имеющие себе равных.

К юбилею Сумская областная филармония готовит интересный концерт, где вы услышите известные произведения выдающегося композитора.

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