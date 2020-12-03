Сумская филармония готовит концерт к юбилею Людвига ван Бетховена

16 декабря исполняется 250 лет со дня рождения выдающегося немецкого композитора Людвига ван Бетховена, который еще при жизни стал легендой.
В детстве выучившись музыке на клавесине с его характерным кружевным звучанием, Бетховен впоследствии популяризировал фортепиано, создав 5 концертов, 38 сонат, около 60 пьес и несколько десятков других произведений для этого музыкального инструмента.
Людвиг ван Бетховен был настолько невероятно талантливым и целеустремленным, что, даже потеряв слух, продолжал создавать гениальные шедевры, не имеющие себе равных.
К юбилею Сумская областная филармония готовит интересный концерт, где вы услышите известные произведения выдающегося композитора.