Виктория Сокол от «Нашего края» возглавила Шосткинский райсовет

Об этом сообщает «Неделя».
24 депутата поддержали кандидатуру Виктории Сокол, выдвинутую фракцией «Нашего края».
37-летняя Виктория Сокол – уроженка Глухова, в 2017-2019 годах – глава Глуховской районной государственной администрации, до этого была начальником управления экономики. По образованию финансист.
В последнее время работала в Шосткинском городском совете на должности начальника отдела по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, предотвращения и выявления коррупции.
Баллотируясь в депутаты укрупненного Шосткинского района, куда сейчас входят бывшие Глуховский, Ямпольский и Середино-Будский районы, она, в частности, подчеркивала, что «главным девизом совета нового созыва должны быть абсолютный прагматизм, взвешенность и патриотизм».
«Спасибо всем за доверие! Уверена, что с единомышленниками из «Нашего края», а также со всеми другими депутатами совета мы сможем защищать интересы всего Шосткинского района», – прокомментировала Виктория Сокол.
Напомним, в Шосткинскую районный совет вошли представители шести партий:
«НАШ КРАЙ» – 10 мандатов,
«Оппозиционная платформа – За жизнь» – 10 мандатов,
«Слуга народа» – 7 мандатов,
«За будущее» – 6 мандатов,
«Батькивщина» – 5,
«Европейская Солидарность» – 4.
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