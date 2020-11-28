Виктория Сокол от «Нашего края» возглавила Шосткинский райсовет Председателем Шосткинского районного совета избрана представительница партии «Наш край» Виктория Сокол.

Об этом сообщает «Неделя».

24 депутата поддержали кандидатуру Виктории Сокол, выдвинутую фракцией «Нашего края».

37-летняя Виктория Сокол – уроженка Глухова, в 2017-2019 годах – глава Глуховской районной государственной администрации, до этого была начальником управления экономики. По образованию финансист.

В последнее время работала в Шосткинском городском совете на должности начальника отдела по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, предотвращения и выявления коррупции.

Баллотируясь в депутаты укрупненного Шосткинского района, куда сейчас входят бывшие Глуховский, Ямпольский и Середино-Будский районы, она, в частности, подчеркивала, что «главным девизом совета нового созыва должны быть абсолютный прагматизм, взвешенность и патриотизм».

«Спасибо всем за доверие! Уверена, что с единомышленниками из «Нашего края», а также со всеми другими депутатами совета мы сможем защищать интересы всего Шосткинского района», – прокомментировала Виктория Сокол.

Напомним, в Шосткинскую районный совет вошли представители шести партий:

«НАШ КРАЙ» – 10 мандатов,

«Оппозиционная платформа – За жизнь» – 10 мандатов,

«Слуга народа» – 7 мандатов,

«За будущее» – 6 мандатов,

«Батькивщина» – 5,

«Европейская Солидарность» – 4.

®