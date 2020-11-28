Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:33146

Друга сесія Сумської обласної ради восьмого скликання відбудеться 11 грудня

Голова обласної ради Віктор Федорченко підписав розпорядження про скликання другої сесії обласної ради восьмого скликання. Пленарне засідання розпочнеться 11 грудня о 10-й годині у приміщенні адміністративної будівлі Сумської обласної ради.

У порядку денному питання:

  • - Про регламент роботи обласної ради восьмого скликання.
  • - Про утворення та обрання постійних комісій Сумської обласної ради восьмого скликання.
  • - Про положення про постійні комісії обласної ради восьмого скликання.
  • - Про президію обласної ради восьмого скликання.
  • - Про помічника-консультанта депутата Сумської обласної ради восьмого скликання.
  • - Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування та умови оплати праці голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, міжнародного та міжрегіонального співробітництва.
  • - Про План діяльності Сумської обласної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік.
  • - Про Стратегію регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки та План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки.
  • - Про Перелік другого типу та окремі питання оренди об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області.
  • - Про звернення до Кабінету Міністрів України та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України щодо необхідності забезпечення виваженого підходу в реформуванні лісової галузі.
Политика

Новости

Проєкт допомоги 242 опорним лікарням Лінії магазинів EVA отримав нагороду конкурсу «Партнерство заради сталого розвитку — 2020»
Сегодня 10:03
На Сумщине 34226 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:54
Локдаун введут в Украине с 8 января
Сегодня 15:53
ФК «Сумы» завершил сезон победой
Сегодня 15:42
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 15:41
Друга сесія Сумської обласної ради восьмого скликання відбудеться 11 грудня
Сегодня 15:33
Сумчанин за неуплату алиментов отработает 120 часов
Сегодня 15:28
Виктория Сокол от «Нашего края» возглавила Шосткинский райсовет
Сегодня 15:23
За средства горбюджета в Кролевецкую больницу купили новый автомобиль
Сегодня 15:00
Три сумских вуза попали в мировой «зеленый рейтинг»
Сегодня 14:35
На трех скважинах сумских водозаборов проводят геофизические исследования
Сегодня 14:20
На Сумщине будут судить главу сельсовета за взятку
Сегодня 13:55
view counter

Статьи

Де вирощуються новорічні ялинки від лісівників Сумщини і як перевірити легальність їх походження?
Сегодня 14:43
10 причин, почему опытные строители выбирают стекловолоконную сетку украинского производителя «Latymer»
Сегодня 11:02
Запальні свята: що треба знати про використання піротехніки
Вчера 15:17
Час купувати ялинку
07.12.2020 16:27
Пандемия коронавируса и пищевая безопасность
07.12.2020 13:20
Сумська обласна рада 8-го скликання: поіменний склад
03.12.2020 10:37
Андрей Деркач: Чем украинцы сильнее внешнего управления
02.12.2020 15:39
Государство платит 32 гривны в месяц, а «рисует» тысячи: сумская художница с ДЦП лишилась соцпомощи
01.12.2020 13:52
Стекловолоконная сетка «Latymer» под штукатурку фасадов – гордость украинского производителя: европейское качество по отечественным ценам!
01.12.2020 10:28
Собственные пенсионные счета. Когда Украина перейдет на накопительную систему?
30.11.2020 13:45
Минимальная пенсия, пособия, алименты: что изменится с 1 декабря для сумчан
30.11.2020 11:14
57 тисяч записів про смерть: сумський історик розповів про оцифрований архів 1932-33 років
28.11.2020 10:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.