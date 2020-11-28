Друга сесія Сумської обласної ради восьмого скликання відбудеться 11 грудня
Голова обласної ради Віктор Федорченко підписав розпорядження про скликання другої сесії обласної ради восьмого скликання. Пленарне засідання розпочнеться 11 грудня о 10-й годині у приміщенні адміністративної будівлі Сумської обласної ради.
У порядку денному питання:
- - Про регламент роботи обласної ради восьмого скликання.
- - Про утворення та обрання постійних комісій Сумської обласної ради восьмого скликання.
- - Про положення про постійні комісії обласної ради восьмого скликання.
- - Про президію обласної ради восьмого скликання.
- - Про помічника-консультанта депутата Сумської обласної ради восьмого скликання.
- - Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування та умови оплати праці голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, міжнародного та міжрегіонального співробітництва.
- - Про План діяльності Сумської обласної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік.
- - Про Стратегію регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки та План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки.
- - Про Перелік другого типу та окремі питання оренди об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області.
- - Про звернення до Кабінету Міністрів України та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України щодо необхідності забезпечення виваженого підходу в реформуванні лісової галузі.