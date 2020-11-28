Локдаун введут в Украине с 8 января С 8 по 24 января в Украине будут действовать усиленные карантинные ограничения.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседание правительства.

По его словам, будут работать только аптеки, банки, продуктовые магазины и отели.

Предполагается:

- запрет работы кафе, ресторанов, баров (кроме доставки или на вынос), магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, ТРЦ;

- будут отправлены на каникулы все заведения образования, кроме детских садов;

- запрет на все массовые мероприятия;

- в то же время, с установленными оранжевыми ограничениями, продолжит работать транспорт.

Решение будет принято сегодня на внеочередном заседании Кабмина.