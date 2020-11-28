Локдаун введут в Украине с 8 января

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседание правительства.
По его словам, будут работать только аптеки, банки, продуктовые магазины и отели.
Предполагается:
- запрет работы кафе, ресторанов, баров (кроме доставки или на вынос), магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, ТРЦ;
- будут отправлены на каникулы все заведения образования, кроме детских садов;
- запрет на все массовые мероприятия;
- в то же время, с установленными оранжевыми ограничениями, продолжит работать транспорт.
Решение будет принято сегодня на внеочередном заседании Кабмина.