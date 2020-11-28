В Сумах маршрутчик под кайфом спалился, проехав на красный (видео) Проехал на запрещающий сигнал светофора, да еще и находился в состоянии наркотического опьянения - такого водителя маршрутного транспортного средства остановили сумские патрульные.

Во время патрулирования улицы Харьковской на глазах инспекторов водитель маршрутного такси нарушил ПДД. Он осуществил движение на запрещающий сигнал светофора. Остановив автомобиль, от водителя патрульные получили очень простое объяснение: «Да каждая же секунда дорога... График...». За указанное правонарушение полицейские составили на него административный материал по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП.

При оформлении админматериала инспекторы обнаружили у 29-летнего водителя признаки наркотического опьянения и предложили ему пройти освидетельствование. Мужчина согласился и сдал биологические вещества в учреждении здравоохранения. Заключение врачей подтвердило пребывание водителя в наркотическом опьянении.

Стражи порядка разыскали мужчину и составили на него административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения) КоАП.