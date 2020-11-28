Сумские щепкинцы представят новогоднюю сказку С 21 по 30 декабря в Сумском театре им. Щепкина будут показывать новогоднюю сказку «Белоснежка и семь гномов».

Спектакли по мотивам сказки братьев Гримм будут идти ежедневно в 11.00 и 14.00. Режисер – Роман Козак.