Сумские футболистки победили в Лиге чемпионов 9 декабря в первом поединке 1/16 финала Лиги чемпионов среди женщин харьковский «Жилстрой-2» победил казахстанский «БИИК-Казыгурт».

В первом из двух матчей 1/16 финала женской Лиги чемпионов чемпионки Украины, которые, напомним, ранее выбили из турнира армянский «Алашкерт» 9:0 и боснийский «Сараево-2000» 2:0, в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского принимали казахстанский «БИИК-Казыгурт». В составе харьковчанок вышли сумчанка Екатерина Самсон в воротах и ахтырчанка Яна Калинина с капитанской повязкой на руке.

Первая половина игры осталась за подопечными Натальи Зинченко. На 30-й минуте после выполнения стандарта с левого фланга вратарь казахстанок неудачно выбил мяч кулаком, и Анастасия Филенко с линии штрафной нанес неотразимый удар с лету - 1:0.

В начале второго тайма гости сумели восстановить равновесие. На 50-й минуте после вбрасывания аута мяч отскочил к Коннелл, которая нанесла мощный удар в верхний угол ворот Самсон. Но через девять минут наши снова вышли вперед. Они получили право на штрафной, который безупречно, точно в девятку, выполнила Вероника Андрухив.

В итоге - 2:1 в пользу «Жилстрой-2». Ответный матч состоится 16 декабря в Шымкенте.