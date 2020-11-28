На Сумщине дали 7 и 8 лет лишения за смертельное избиение Роменской местной прокуратурой доказана в суде вина двух молодых людей, которые избили до смерти своего знакомого, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Событие произошло 7 февраля 2020 года в с. Хмелев Роменского района. В частном доме собралась компания молодых людей. Общение они сочетали с распитием спиртных напитков. Когда все присутствующие были уже изрядно навеселе, между тремя возник спор, который перерос в драку. Двое парней били третьего сначала руками, а когда тот упал, продолжили наносить удары еще и ногами. Пострадавший только на следующий день обратился к медикам, которые спасти ему жизнь уже не смогли. В результате полученных травм 9 февраля 2020 года 32-летний мужчина скончался.

«По приговору суда от 9 декабря обвиняемые признаны виновными в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины), 22-летнего молодого человека приговорили к 8 годам лишения свободы, 20-летний юноша проведет за решеткой 7 лет», - рассказал заместитель руководителя Роменской местной прокуратуры Александр Ковтун.