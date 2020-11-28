Полицейские поймали сумчанина, который ограбил случайную знакомую Мобильный телефон, банковскую карточку и немалую сумму денег украл 34-летний житель Сум у своей новой знакомой.

За помощью к работникам Сумского отдела полиции обратилась 37-летняя местная жительница. Она рассказала, что у нее при непонятных обстоятельствах исчезли мобильный телефон и банковская карта, с которой в дальнейшем были сняты 9000 гривен. Женщина добавила: накануне она отдыхала в одном из развлекательных заведений города. Впоследствии к ее столику подсел другой посетитель, и они за бокалом продолжили беседу. А наутро она обнаружила пропажу ценных вещей.

Работники полиции подробно опросили женщину, и она вспомнила внешность своего «собеседника». Поэтому установить его личность была делом времени. Злоумышленником оказался 34-летний житель областного центра. Своей вины мужчина не отрицал и объяснил, что мобильный телефон уже успел продать, а деньги потратил на свои нужды.

По данным фактам в полиции открыли уголовные производства по признакам ст.185 «Кража» и ст.357 «Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.