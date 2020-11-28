Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:56366

Полицейские поймали сумчанина, который ограбил случайную знакомую

Мобильный телефон, банковскую карточку и немалую сумму денег украл 34-летний житель Сум у своей новой знакомой.

За помощью к работникам Сумского отдела полиции обратилась 37-летняя местная жительница. Она рассказала, что у нее при непонятных обстоятельствах исчезли мобильный телефон и банковская карта, с которой в дальнейшем были сняты 9000 гривен. Женщина добавила: накануне она отдыхала в одном из развлекательных заведений города. Впоследствии к ее столику подсел другой посетитель, и они за бокалом продолжили беседу. А наутро она обнаружила пропажу ценных вещей.

Работники полиции подробно опросили женщину, и она вспомнила внешность своего «собеседника». Поэтому установить его личность была делом времени. Злоумышленником оказался 34-летний житель областного центра. Своей вины мужчина не отрицал и объяснил, что мобильный телефон уже успел продать, а деньги потратил на свои нужды.

По данным фактам в полиции открыли уголовные производства по признакам ст.185 «Кража» и ст.357 «Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право

Новости

Кабмин объявил локдаун в Украине в январе: что запретят? 1
Сегодня 18:05
Проєкт допомоги 242 опорним лікарням Лінії магазинів EVA отримав нагороду конкурсу «Партнерство заради сталого розвитку — 2020»
Сегодня 10:03
На Сумщине 34226 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:54
"Втратили мільйони". 43 обласні заклади мають перереєструватися до березня у Суми
Сегодня 20:55
Когда будет закончен ремонт в неврологическом отделении сумской больницы №4
Сегодня 20:25
Дело о растрате в филиале Госрезерва: появился еще один подозреваемый
Сегодня 20:16
В Лебедине избрали секретаря горсовета, а заместители мэра не изменились
Сегодня 20:10
В Белополье избрали секретаря горсовета и назначили заместителей мэра
Сегодня 19:30
Салонам красоты разрешили работать во время локдауна: названы условия
Сегодня 18:00
В Украине карантин продлили до весны
Сегодня 17:58
Суд скасував рішення антимонопольного комітету по визначенню виконавців земельних торгів у Сумах
Сегодня 17:44
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)
Сегодня 17:12
view counter

Статьи

Де вирощуються новорічні ялинки від лісівників Сумщини і як перевірити легальність їх походження?
Сегодня 14:43
10 причин, почему опытные строители выбирают стекловолоконную сетку украинского производителя «Latymer»
Сегодня 11:02
Запальні свята: що треба знати про використання піротехніки
Вчера 15:17
Час купувати ялинку
07.12.2020 16:27
Пандемия коронавируса и пищевая безопасность
07.12.2020 13:20
Сумська обласна рада 8-го скликання: поіменний склад
03.12.2020 10:37
Андрей Деркач: Чем украинцы сильнее внешнего управления
02.12.2020 15:39
Государство платит 32 гривны в месяц, а «рисует» тысячи: сумская художница с ДЦП лишилась соцпомощи
01.12.2020 13:52
Стекловолоконная сетка «Latymer» под штукатурку фасадов – гордость украинского производителя: европейское качество по отечественным ценам!
01.12.2020 10:28
Собственные пенсионные счета. Когда Украина перейдет на накопительную систему?
30.11.2020 13:45
Минимальная пенсия, пособия, алименты: что изменится с 1 декабря для сумчан
30.11.2020 11:14
57 тисяч записів про смерть: сумський історик розповів про оцифрований архів 1932-33 років
28.11.2020 10:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.