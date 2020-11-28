Суд скасував рішення антимонопольного комітету по визначенню виконавців земельних торгів у Сумах До Господарського суду області суду звернувся департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради до відповідача Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про визнання протиправним та скасування його рішення.

В цьому рішенні антимонопольний комітет зазначає, що начебто дії департаменту під час визначення виконавця земельних торгів з продажу прав оренди земельних ділянок комунальної власності проводилися не на конкурентних засадах. А це є негативним наслідком, оскільки суб’єкти господарювання, які надають аналогічні послуги, не мали змоги вступити на цей ринок.

Як вбачається з матеріалів справи протягом 2017 – 2019 років департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради укладено чотири договори про надання послуг з підготовки лоту та проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки, що відбулися, відповідно до яких винагорода виконавця земельних торгів за кожний лот не перевищувала 200 тисяч гривень і сплачувалася переможцем торгів. Бюджетні кошти при цьому не витрачалися, відповідні послуги не закуповувалися.

Суд врахував, що у законодавстві відсутній механізм, який забезпечував би порядок конкурентного відбору виконавців земельних торгів на прозорих недискримінаційних умовах, у випадку, якщо не застосовуються умови Закону України «Про публічні торги».

Позивач зазначає про те, що ним не вчинено будь-яких дій щодо звуження кола потенційних учасників, оскільки СТБ «Сумиагропромбіржа» не виявила бажання бути виконавцем земельних торгів, що організовувались Департаментом та не зверталась з пропозицією виступити виконавцем земельних торгів. Відповідно до вище вказаного суд погоджується з позицією позивача, що залишення поза увагою норм матеріального права, які безпосередньо регулюють спірні правовідносини є наслідком прийняття рішень, що суперечать вимогам закону.

Суд приходить до висновку, що механізм проведення допорогових закупівель не регулюється Законом України «Про публічні закупівлі», а тому притягнення позивача до відповідальності на підставі Закону України «Про захист економічної конкуренції» не є законним.

У процесі розгляду справи відповідачем не було надано належних доказів в обґрунтування того, що механізм допорогових закупівель регулюється Законом України «Про публічні закупівлі». Як наслідок, відповідачем не доведено, що виявлені ним порушення регулюються нормами Закону України «Про захист економічної конкуренції». Суд вирішив позовні вимоги задовольнити.